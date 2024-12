Timisoara, batjocorita de prima Zi a Revolutiei, 16 decembrie

16 decembrie, ziua in care a inceput, cu adevarat, Revolutia de la Timisoara. Sunt 35 de ani de atunci, dar pentru unii, parca a fost ieri. Pentru altii, o zi ca oricare alta, dar mai ales ploioasa. O zi in care, in plin centru al orasului Timisoara, mult prea umilit si nerespectat, mai ales de cei care conduc acum, chipurile, orasul, se petrec lucruri revoltatoare. La ele este partasa Politia Locala, care prin ignoranta, nu-i serveste pe cetatenii Timisoarei, ci pe cei care ii fac rau ... citește toată știrea