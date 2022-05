Timisoara. Buruieni. Izmene

Tabloul Timisoarei, acum, in luna mai, imaginea orasului nostru minunat, gandurile ca poate o sa reusim sa iesim la liman, sa ne mai salvam, toate sunt sub apasarea bocancului ignorantei si a badaraniei. Doua surse sunt evidente: bocancul administratiei locale, recte a unei primarii ce sfideaza total filonul timisoreanului educat, a doua sursa este chiar cetateanul care se autointituleaza a fi timisorean, in vreme ce nu este decat un spin iritativ pe obrazul orasului.Cetateanul ce-si zice ... citeste toata stirea