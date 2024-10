Timisoara City Marathon powered by UPT a inceput cu un workshop despre performanta si determinare. Invitat special - Horia Colibasanu

Timisoara City Marathon powered by UPT a inceput vineri seara, la Centrul de Conferinte al Universitatii Politehnica Timisoara, cu workshop-ul "Sportul de placere vs. sportul de performanta", cu o serie de invitati care i-au inspirat pe toti cei prezenti in sala cu povestile lor despre fortarea limitelor, despre munca uriasa, dar si satisfactia pe masura pe care o aduce sportul.In debutul intalnirii, moderate de prof.univ.dr.ing. Adrian Ciutina, cadru didactic al UPT, dar si reprezentant al ... citește toată știrea