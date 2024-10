Timisoara City Marthon restrictioneaza circulatia mijloacelor de transport, duminica

In perioada 25 - 27 octombrie 2024, va avea loc evenimentul sportiv "Timisoara City Marathon". In data de 27 octombrie 2024, circulatia rutiera va fi inchisa in zona strazii 20 Decembrie 1989 - bulevardul C.D. Loga - bulevardul Vasile Parvan - bulevardul Corneliu Coposu - strada Johann Heinrich Pestalozzi.In aceste conditii, intre orele 09:30 si 14:00, circulatia mijloacelor de transport va fi restrictionata in zona de desfasurare a evenimentului, dupa cum urmeaza:Troleibuzele liniei 16 vor ... citește toată știrea