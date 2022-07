Timisoara. Creta. Si apoi?

Nikos Kazantzakis, nascut in Creta, iubind Creta toata viata sa, aratandu-si mandria de a fi cretan oriunde in lume, si-a intrebat odata bunicul: "Ce a fost viata pentru tine?". Bunicul i-a raspuns: "Un pahar cu apa rece. Blestemat sa fie cel care renunta la a-i fi sete!" Creta este o invitatie la viata simpla, intensa, dar si la meditatie. Este ca forta valului marii. Te poate duce in larg, dar te poate tranti la mal, ca pe un nimic pierdut in mare. Grecii din restul tarii traiesc un fel de ... citeste toata stirea