"Timisoara decide!": au mai ramas zece zile pentru votul bugetului participativ

De marti, 5 iulie, timisorenii mai au 10 zile pentru a-si vota proiectele favorite dintre cele peste 50 selectate in cadrul programului "Timisoara decide!", initiativa de bugetare participativa a primariei. In primele 20 de zile de vot, peste 5.000 de persoane au sustinut deja proiectele pe care le-au considerat cele mai bune. In total, vor fi alocati trei milioane de lei pentru cinci domenii cheie: orasul mobil, orasul verde, orasul relaxat, orasul comunitatilor, orasul digital. Proiectele ... citeste toata stirea