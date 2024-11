Timisoara devine un reper tot mai relevant pe harta scrimei mondiale

Clubul ACS Floreta Timisoara, alaturi de Federatia Romana de Scrima, a organizat in acest weekend cea de-a VIII-a editie a Cupei Floreta, un circuit European de scrima, arma floreta, care a adus impreuna peste 320 de sportivi din mai mult de 10 tari. Desfasurat la complexul sportiv Banu Sport din Timisoara pe parcursul celor doua zile de weekend, in 2-3 noiembrie, Cupa "Floreta" din acest an a reusit sa atraga cei mai multi sportivi fata de editiile anterioare, fiind o competitie tot mai ... citește toată știrea