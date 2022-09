Timisoara, din nou, in frig

Nu sunt si nici nu mi-as dori sa fiu vreun "Busu" al meteorologiei, nu stiu prognoze, si deja cautarea rezultatelor pe "Vremea", indiferent de satelitii ce capteaza datele, devine obositoare, dar am perceptii sensibile si stiu clar: este foarte frig noaptea. Dupa normele si recomandarile specialistilor din domeniu, daca trei zile consecutiv, temperaturile nocturne sunt sub 10 grade, se difuzeaza agentul termic. Ele sunt de o saptamana deja sub cinci grade, si la Timisoara, primaria, Colterm-ul, ... citeste toata stirea