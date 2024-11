Timisoara este in topul oraselor cu cea mai dinamica dezvoltare comerciala din Romania

Timisoara continua sa evolueze in liga oraselor cu cea mai dinamica dezvoltare, fiind o destinatie tot mai cautata atat de publicul consumator de cultura, turisti, cat si de investitori. Judetul Timis isi mentine somajul sub 1% si un salariu mediu de 1.200 de euro, cel mai mare dupa Bucuresti, in timp ce investitiile continua pe toate segmentele - retail, office, logistica, infrastructura hoteliera.Potrivit raportului GfK Purchasing Power Romania 2024, populatia din judetul Timis are o putere ... citește toată știrea