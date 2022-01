Timisoara: flori de gheata

Nopti reci, nopti geroase, toate sunt de la Dumnezeu, e iarna. Dar frig in case, calorifere reci sau "amortite", apa neincalzita, astea sunt de la administratie. Cu toate scuzele: criza gazelor din Europa, criza din Romania, criza din Timisoara se regaseste in alte detalii, precum "diavolul" despre care vorbeste Bernard Shaw. Detaliile, in mare parte, sunt deja cunoscute timisorenilor. Administratia Fritz, mai ales prin contributia dezastruoasa a lui Ruben Latcau, care spunea mereu ca la "ora ... citeste toata stirea