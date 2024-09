Timisoara generoasa! Donatii de aproape 20.000 de lei, la "7 ceaune in numele vietii"

La sfarsitul saptamanii trecute, la Muzeul Satului Banatean din Timisoara, viata, lumea si timpul au fost concentrate in 7 ceaune. Invitatii - scriitori, jurnalisti, bikeri, artisti, poeti, medici si Culinaria Banatica - au gatit gulas, zacusca, papricas, sarmale, ciorbe, varza calita cu afumatura, in scop caritabil, in numele vietii si a pacientilor bolnavi de cancer.Manifestarea cultural -gastronomica, organizata cu sprijinul Consiliului Judetean Timis, s-a numit "7 ceaune in numele vietii", ... citește toată știrea