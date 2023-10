La cinema Victoria, au fost prezentate doua documentare captivante, parte integranta a proiectului "Timisoara. Harta secreta: oameni si locuri".Cu sala plina de spectatori, cele doua documentare, intitulate "Licori in Cetate" si "Sa curga bere pe Bega!", au fost primite cu entuziasm si aplauze. Dupa proiectie, a avut loc si o discutie interactiva cu numerosi protagonisti prezenti in cele doua documentare."Timisoara. Harta secreta: oameni si locuri" e un proiect in care Adriana Babeti, ... citeste toata stirea