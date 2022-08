Timisoara, invadata de vagabonzi

Se numesc "oameni ai strazii", dar este o metafora prea generoasa pentru unii dintre cei situati sub aceasta cupola lingvistica. Timisoara avea vagabonzii sai, dar lucrurile au luat-o razna. Acum, pe strazi, pe sub balcoane, in interiorul unor curti apartinand chiar unor imobile istorice, grupuri - grupuri de vagabonzi din toate colturile tarii si-au facut un fel de tabere clandestine. Acolo dorm, acolo isi lasa "resturile" proprii, acolo fac sex, injura, tipa, urla, se ameninta, au arme albe, ... citeste toata stirea