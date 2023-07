In perioada 3-7 octombrie, revine la Timisoara festivalul TIME FOR MAGIC cu campioni mondiali si superstaruri internationale la Magie.Incapatanarea si munca unei echipe profesioniste si entuziaste au facut ca Timisoara, prin acest festival, sa devina un punct pe harta internationala a Magiei. Succesul de la prima editie a plasat festivalul de magie pe lista evenimentelor de top ale Timisoarei.Time for Magic nu este un spectacol de scamatorii. Time for Magic inseamna ARTA MAGIEI la cel mai ... citeste toata stirea