Timisoara se afirma ca un adevarat pol al microelectronicii, la cea de-a XVI-a editie a ISETC de la UPT

Centrul de Conferinte al Universitatii Politehnica Timisoara a gazduit joi, 7 noiembrie 2024, deschiderea celui de-al XVI-lea Simpozion International de Electronica si Telecomunicatii (International Symposium on Electronics and Telecommunications - ISETC 2024), un eveniment de anvergura, organizat de Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale in colaborare cu Asociatia Inginerilor Electricieni din Timisoara, initiat in urma cu 30 de ani.Obiectivul principal al ... citește toată știrea