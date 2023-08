Asociatia Pietatea Banateana Timisoara, Casa de Ajutor Reciproc infiintata in 1929 organizeaza expozitia "Timisoara Seniorilor", o manifestare de arta care da voce unui segment de populatie prea putin prezent in discursul si viata publica.Cele 10 tururi ghidate de catre seniori au avut ca scop activarea si reinserarea varstnicilor in circuitul transmisiei culturale prin impartasirea istoriilor personale in relatie cu anumite cartiere din Timisoara.Povestile despre relatia afectiva cu orasul ... citeste toata stirea