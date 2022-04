Timisoara spune NU extremismului si propagandei rusesti

Initiativa Timisoara in parteneriat cu Societatea Timisoara organizeaza sambata, 2 aprilie, incepand cu ora 10, la Hotel Continental, Sala Parc, o conferinta cu tema Miscarile extremiste si propaganda ruseasca in Romania. Activisti civici, influenceri, jurnalisti, politologi, magistrati sunt invitati sa vorbeasca despre fenomenul extremismului, ascensiunea caruia a generat deruta si frica in societate. Dezbaterea va incerca sa decripteze pe ce cai se produce dezinformarea si propaganda rusa in ... citeste toata stirea