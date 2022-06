Timisoara, sub asediu!

Nu este o gluma. Timisoara este sub asediul unui rau generalizat. Mai ales ca seara trecuta, in Parcul Botanic, a fost jefuit cunoscutul jurnalist Charlie Ottley (reportajul in detaliu, in Ziua de Vest, editia de azi, 6 iunie 2022), omul care produce reportaje despre Romania, omul care este ambasadorul informal al Romaniei in lume! Sarmanul jurnalist, da, sarman, de buna credinta, a fost la Politia Nationala. Si ce a aflat? In bataia de joc, a aflat ca... poate a pierdut drona ce tocmai ii ... citeste toata stirea