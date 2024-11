Timisoara va avea parada de 1 Decembrie, dar cu mai putine cadre de la Ministerul de Interne

Vom avea si in acest an parada militara, pe 1 Decembrie, de Ziua Nationala, chiar daca in aceiasi zi au loc si alegeri. Scrutinul va influenta, insa, numarul de cadre din Ministerul de Interne prezente la parada va fi mai mic, acestea fiind implicate in paza sectiilor de votare."Avem alegeri parlamentare in 1 Decembrie, motiv pentru care Ziua Nationala va fi sarbatorita intr-o ceremonie mai restransa. Pastram acelasi cadru, cu depunere de coroane la ora 09:00 la Cimitirul Eroilor si cu ... citește toată știrea