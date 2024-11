Timisoara va avea un viceprimar USR, stabilirea celui de al doilea se amana pana dupa alegeri

Alegerile parlamentare din acest an ar putea influenta decisiv persoana care va ocupa cel de al doilea post de viceprimar al Timisoarei. Ruben Latcau este deja confirmat pe post pentru primul vice, el va depune juramantul saptamana viitoare. Discutii pentru formarea unei majoritati in Consiliul Local au fost purtate, atat cu cei de la PSD, cat si cu cei de la PNL, spune primarul Dominic Fritz, dar in niciuna dintre discutii nu s-a conturat o majoritate care ar da si viceprimarul cu numarul doi. ... citește toată știrea