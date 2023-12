Un barbat din Timisoara a fost arestat preventiv, vineri, sub acuzatia de ultraj, dupa ce a facut o transmisiune live pe Facebook, iar in interventia de pe reteaua de socializare il ameninta pe un politist care deschisese un dosar penal pe numele sau.Timisoreanul a intrat in atentia procurorilor dupa ce, intr-o transmisiune pe Facebook, a amenintat cu moartea un politist."S-a retinut ca inculpatul in noaptea de 29.11.2023, in jurul orei 23.00, l-a amenintat prin intermediul unei postari ... citeste toata stirea