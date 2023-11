Revolutionarul Corneliu Vaida, un cunoscut activist civic in Timisoara, a gasit mormantul tatalui sau profanat. Crucea de mozaic a fost smulsa de soclu si culcata pe mormant, iar vaza din mozaic - sparta."Ca un om care a vazut destule in cei peste 60 de ani de cand fac umbra pamantului, nu sunt multe lucrurile care m-ar putea soca. Dar cand mergi de Ziua Mortilor sa pui o coroana si sa aprinzi o lumanare la mormantul parintelui tau si il gasesti profanat, asta chiar e socant in Timisoara ... citeste toata stirea