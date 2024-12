Timisorenii au reciclat 1000 de kilograme de ulei alimentar, in doar trei luni

In doar 3 luni, timisorenii au depus peste 1.000 de kilograme de ulei alimentar folosit in cele 7 oilbox-uri din oras.Mai mult, uleiul este transformat in lumanari parfumate si biodiesel. De asemenea, activitatea este realizata de cateva persoane cu dizabilitati.Asta inseamna un mediu mai curat, dar si locuri de munca pentru persoane cu dizabilitati la OilRight. Ei se ocupa de colectare si de transformarea uleiului in lumanari parfumate si biodiesel.Colectarea uleiului de la populatie se ... citește toată știrea