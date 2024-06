Timisorenii nu se simt siguri in orasul in care traiesc

In prezent, Brasov, Oradea si Cluj-Napoca sunt orasele din Romania in care locuitorii se simt cel mai in siguranta, conform indexului T.R.A.I., realizat de Storia - platforma cu anunturi imobiliare lansata de OLX. Conform voturilor timisorenilor, Timisoara nu este clasata intre primele orase din tara in ceea ce priveste siguranta, orasul de pe Bega neavand nici macar un cartier in top. Dintre cele mai sigure zece cartiere din tara, sapte sunt situate in Cluj-Napoca. Orasele care au primit un ... citește toată știrea