Peste 1.200 de vizitatori au fost sa vada cele peste 1.000 de exemplare ale celei mai citite carti, la expozitia Muzeul Bibliei, in cele 4 zile, la Centrul Reformat de la Timisoara.Expozitia s-a incheiat la sfarsitul saptamanii."Vom reveni in curand! Capitala culturala europeana are nevoie de un astfel de ... citeste toata stirea