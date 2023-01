Timisorenii sunt trimisi cu brazii in brate la punctele de colectare

Anuntul Primariei Timisoara conform caruia timisoreni pot sa se debaraseze de brazii de Craciun doar la unul dintre cele patru centre de colectare din oras starneste valuri de nemultumire.Desi primaria are contract cu trei firme de salubritate, nu s-a dorit gasirea unei solutii rezonabile. Amplasarea celor patru centre de colectare face ca oamenii in varsta sau cei care nu au un mijloc de transport sa fie nevoiti sa parcurga pe jos kilometrii intregi cu brazii in brate."Primaria unui oras ... citeste toata stirea