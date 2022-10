Timisorenii vor gasi macar de Ziua Mortilor curatenie in cimitire

Vineri, 21 octombrie, Primaria Timisoara anunta o actiune de "curatenie generala" in cele sase cimitire pe care le are in patrimoniu. Vorbim despre cele de pe Calea Lipovei, Stuparilor, Rusu Sirianu, Calea Sagului, Buziasului si Cimitirul Saracilor."In aceasta perioada, se face curatenie generala in toate cimitirele municipalitatii, se matura, se curata aleile, se evacueaza gunoiul din deponee. In fiecare an, in perioada de dinainte de 1 noiembrie, timisorenii se pregatesc de comemorarea ... citeste toata stirea