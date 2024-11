Timisul a batut Brasovul si a devenit a doua cea mai mare piata imobiliara

Peste 136.000 de tranzactii cu unitati individuale au fost parafate in primele zece luni din acest an, potrivit calculelor Economica.net, pe baza datelor de la Agentia Nationala pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Cresterea fata de anul trecut este de 9%, iar luna trecuta au fost semnate cele mai multe contracte din februarie 2022 incoace.2024 este un an mai bun pentru vanzarea de apartamente, arata datele de la ANCPI. Peste 136.000 de tranzactii au fost parafate in perioada ... citește toată știrea