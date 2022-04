Timisul a depasit Clujul la numarul de tranzactii pe piata imobiliara

Romanii au cumparat cu 5% mai multe apartamente, case sau terenuri in primele trei luni din acest an fata de 2021, arata datele Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) analizate de Economica.net.Cele mai multe tranzactii s-au parafat in Bucuresti, acolo unde au fost peste 32.500 de tranzactii, din care 13.000 se refera la unitati individuale, adica apartamente, iar peste 19.500 au reprezentat tranzactii cu terenuri intravilane, cu si fara constructii, potrivit datelor ... citeste toata stirea