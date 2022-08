Timisul, doar pe locul sase la speranta de viata. Unde se traieste cel mai mult in Romania

Datele publicate de Institutul National de Statistica arata ca locuitorii din judetele Valcea, Bucuresti si Cluj au cea mai mare speranta de viata din Romania. La oras oamenii traiesc mai mult decat cei de la tara.Potrivit analizei INS, Valcea este judetul cu cea mai mare speranta de viata (84,50 ani in medie), acesta fiind si singurul judet in care acest indicator depaseste 80 de ani. Pe locul al doilea in top se situeaza Capitala (78,4 ani), Cluj (77,47 ani), Brasov (77,37 ani) si Sibiu (76, ... citeste toata stirea