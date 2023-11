In toamna acestui an, in Romania erau angajati peste 135.000 de muncitori straini, potrivit datelor Inspectiei Muncii transmise la solicitarea Stirile PROTV.Impinsi de salariile mici, cetatenii din state precum Nepal, Sri Lanka, India, Bangladesh sau Filipine, migreaza in numar tot mai mare catre state mai dezvoltate.Numarul de cetateni straini care pot veni sa lucreze in Romania este stabilit de Guvern. In anul 2022, politicienii au dublat contingentul de muncitori straini care pot fi ... citeste toata stirea