TimOrgelFest 2024 - in Timisoara, Cenad, Lugoj si Dudestii Noi

Festivalul International de Orga TimOrgelFest aflat la a XXIV-a editie si devenit deja o traditie a lunii octombrie in orasul de pe Bega reuneste si in acest an artisti extraordinari intr-o serie de concerte inedite.Desfasurat intre 1 si 31 octombrie 2024 si cuprinzand 6 concerte in Timisoara si cate unul la Cenad, Lugoj si Dudestii Noi, festivalul TimOrgelFest se va deschide in data de 1 octombrie 2024, la Domul Romano Catolic din Timisoara, cu un concert extraordinar de orga si orchestra, ... citește toată știrea