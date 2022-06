Tinerele care au fugit dupa ce s-au rasturnat cu o masina in care se aflau 10 migranti au fost arestate preventiv

Cele doua tinere femei care au plecat fara incuviintare legala de la locul unui accident provocat de una dintre ele, marti seara, in comuna Periam, fiind vorba de un autovehicul rasturnat in care se aflau 10 cetateni straini, au primit mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile, a anuntat, joi, Biroul de presa al Politiei Timis.Femeia in varsta de 33 de ani care conducea masina rasturnata a fost invinuita de vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului fara incuviintarea ... citeste toata stirea