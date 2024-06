"Tinerii artisti sa cante muzica de calitate, iar la concerte sa cante live!". Interviu cu Valeria Stoian, artista de muzica de petrecere, din Deva

Doamna Valeria Stoian, ce ganduri si sentimente va coplesesc, dupa o viata in slujba muzicii?Gandurile mele se indreapta catre colegii mei cu care am inceput activitatea artistica. Imi indrept gandul si catre generatia tanara, pe care o sustin si o apreciez ca duce mai departe traditia artistica si folclorul. Referitor la sentimentele care ma coplesesc sunt sentimente de multumire pentru toti cei care m-au ajutat de-a lungul acestor ani si de recunostiinta pentru ca am avut puterea sa urmez ... citește toată știrea