Tinerii care fac drifturi la Stadionul "Dan Paltinisanu", tinta pentru politistii locali din Timisoara. Amenda de 800 de lei pentru un alt sofer de BMW

In noaptea de duminica spre luni, 8 spre 9 mai, in jurul orei 03.00, un tanar de 28 de ani, sofer de BMW, a fost surprins de politistii locali din Timisoara in timp ce isi tura motorul si facea drifturi in parcarea Stadionului "Dan Paltinisanu". La fel si in alte cazuri, politistii locali l-au amendat cu 800 de lei."Turarea motoarelor si distractia prin derapaje si franari bruste, de natura sa tulbure linistea locuitorilor orasului pe timp de noapte au devenit, se pare, distractie de weekend ... citeste toata stirea