TM 2023! Timisoara Ideas Fest. Invitata, Simona-Mirela Miculescu, ambasador delegat permanent al Romaniei la UNESCO

Miercuri, 12 octombrie 2022, incepand cu ora 14:30, in amfiteatrul A01, va avea loc o noua conferinta, de aceasta data in limba engleza, organizata de Universitatea de Vest din Timisoara in cadrul "Timisoara Ideas Fest".Invitata este Simona-Mirela Miculescu, ambasador delegat permanent al Romaniei la UNESCO. Conferinta este moderata de lect.univ. dr. Alexandru Jadaneant. In cadrul evenimentului vor fi prezenti in public si 12 bursieri FulBright.Excelenta Sa, doamna Simona-Mirela Miculescu ... citeste toata stirea