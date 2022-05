TM2023 infrateste Filarmonica Banatul din Timisoara si Theater Altenburg Gera

In pregatirea anului 2023, in care Timisoara se va bucura cu adevarat de titlul de capitala culturala, Filarmonica din Timisoara a dezvoltat un program colaborativ impreuna cu Theater Altenburg Gera, avand ca scop diversificarea si imbunatatirea programului artistic.Inceput in 2019 ca un proiect, schimbul de experienta intre muzicienii din Gera si cei din Timisoara a fost transformat in acest an intr-un program complex, format din concerte, masterclass-uri si sesiuni de mentorat. Iar astfel, ... citeste toata stirea