Ajunsa la a patra editie, Bienala Interdesign este un eveniment referential la nivel international pentru domeniul designului, atat in sfera profesionala, cat si in mediul academic de specialitate.Pentru Timisoara, in contextul evenimentelor derulate in cadrul proiectului Capitala Culturala Europeana 2023, Bienala Interdesign devine un reper in sfera artistica, consolidand imaginea Timisoarei de metropola ... citeste toata stirea