Gala Comunitatii Timisoara 2023 aduna laolalta, in 7 decembrie, de la ora 18.00, la cinema Timis din Piata Victoriei, comunitatea locala si oamenii care au contribuit la acest an memorabil: Timisoara - Capitala Europeana a Culturii.Evenimentul invita sa ne uitam in urma cu recunostinta si ne incarcam cu energie pentru anul 2024, prin intermediul unor montaje video, concerte si cine-concerte, in cel mai nou cinematograf al orasului, reintegrat in circuitul spatiilor culturale.Program ... citeste toata stirea