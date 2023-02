TM2023. Oaspeti din 6 tari, la Muzeul Banatului Timisoara

Muzeul National al Banatului are oaspeti din 6 tari la Timisoara in cadrul intalnirii de proiect Erasmus + "Digital Approaches for Intergenerational Cultural Education" - DAICE (30 ianuarie - 3 februarie).Obiectivul proiectului este schimbul de bune practici cu privire la avantajele si dezavantajele utilizarii instrumentelor si continutului digital in invatare la varsta a treia, cu accent pe cultura/programul creativ (arta, literatura, artizanat, film, muzica, dans si patrimoniu cultural) ... citeste toata stirea