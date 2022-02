TM2023. Parteneriat teatral intre Teatrul Maghiar Timisoara si Teatrul din Veszprem Ungaria

Timisoara si Veszprem din Ungaria vor detine in acelasi an, 2023, titlul de Capitala Culturala a Europei, context in care Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely din orasul de pe Bega si teatrul din orasul maghiar situat pe malul raului Sed au proiectat un program cultural comun si bogat.Unul dintre punctele esentiale ale platformei teatrale comune il reprezinta coproductiile teatrale. Chiar in aceste zile, un personaj legendar, Banul Bank, uneste doua viitoare capital cultural europene aflate ... citeste toata stirea