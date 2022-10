TM2023. Povestea Marianei, prima sotie a filosofului Mihai Sora, care a copilarit in cartierul Cetate

Luni, 31 octombrie, de la ora 19:00, la Vicariatul Ortodox Sarb din Timisoara, aveti ocazia sa experimentati istoria si patrimoniul unui oras, printr-o calatorie atipica in trecut cu ajutorul artei si al tehnologiei de ultima generatie!"Te invitam sa pornesti alaturi de noi intr-o calatorie in timp, sa cunoastem nuantele Timisoarei de altadata, prin povesti mai putin stiute. Vom spune in pasi de dans, povestea unui personaj feminin: tStst*ttst-ts. Aceasta este o fetita care a copilarit in ... citeste toata stirea