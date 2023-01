TM2023. Ziua Culturii Nationale. Ana Lugojana - spectacol concert la Timisoara

Cu prilejul Zilei Culturii Nationale, in 15 ianuarie, va avea loc spectacolul-concert "Ana Lugojana", de Filaret Barbu, care va marca si inceputul anului Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2023."Prima reprezentatie a fost un succes, de aceea ne bucuram sa readucem in fata dumneavoastra celebra opereta, in cadrul unui spectacol mult mai amplu, organizat in parteneriat cu Liceul de arta "Ion Vidu" Timisoara", sustin organizatorii.Dirijor: Radu Popa. Dirijor cor: Iosif Todea. Invitat de ... citeste toata stirea