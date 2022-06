TMK Hydroenergy Power a inceput lucrarile la noua hidrocentrala din judetul Caras Severin, cu finantare in cadrul Programului pentru Energie in Romania, prin mecanismele financiare SEE si Norvegia, 2014-2021.In data de 29.04.2022 au inceput lucrarile de sapatura in vederea realizarii drumului de acces pentru echipamente si materiale necesare constructiei noii centrale hidroenergetice, amplasata pe golirea de fund a barajului Valiug.Fabricarea hidroagregatului se afla in graficul de executie, ... citeste toata stirea