TNTm anunta al treilea spectacol cu John Malkovich

Ca urmare a interesului publicului pentru evenimentul teatral care il are ca protagonist pe actorul american John Malkovich, Teatrul National din Timisoara suplimenteaza numarul de reprezentatii ale spectacolului THE INFAMOUS RAMIREZ HOFFMAN.Marti, 5 noiembrie 2024, se pun in vanzare biletele pentru cea de-a treia reprezentatie a spectacolului THE INFAMOUS RAMIREZ HOFFMAN, programata joi, 14 noiembrie 2024, de la ora 20, in Sala Mare a Teatrului National. Biletele sunt disponibile atat ... citește toată știrea