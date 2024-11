Toleranta, diversitatea si respectul - valori interculturale, dezbatute in cadrul unui workshop organizat la UVVG

Despre "Valori culturale comune in Romania si Spania" au discutat ieri studenti si cadre universitare ale Facultatii de Stiinte Socio-Umane, Educatie Fizica si Sport a UVVG. Lect. univ. dr. Elena Laura Vulpoiu a sustinut o prelegere interesanta pe aceasta tema, punand un accent deosebit pe empatie, in contextul incercarilor grele prin care trece poporul spaniol in aceasta perioada. Evenimentul a fost de catre Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad cu sprijinul Centrului Cultural ... citește toată știrea