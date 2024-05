Totul la vedere: analize detaliate cu computerul tomograf realizate la Continental Automotive din Timisoara

Continental, companie tehnologica, a investit la Timisoara in echipamente de ultima generatie pentru a identifica cele mai mici defecte ale pieselor folosite in industria automotive. Ce se intampla atunci cand este semnalata o posibila problema la un produs din cadrul Autonomous Mobility (AM) si este nevoie de o analiza complexa? Atunci intra in actiune echipa Series Analysis Timisoara cu scopul de a identifica defectele semnalate de client sau din productie.Echipamentele necesare ... citește toată știrea