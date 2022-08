TOUCH. Fotografie si Pictura in Tandem la Calpe Gallery Timisoara

Intre 15.August - 10.Septembrie 8 Artisti din domeniile artelor vizuale, ale muzicii si a artei video, din Germania si Romania se vor intalni si experimenta impreuna sub motto-ul CARAVANA de ARTA, in Socolari, Ciclova Montana, judetul Caras Severin si in satul Gherdeal, judetul Sibiu, la invitatia Asociatiei Culturale KulturTandem International e.V. in colaborare cu ArtHouse Fikl Socolari, Asociatia Hoinart, Atelierul-Rezidenta Calin & Georgiana Beloescu, Calpe Gallery, Timisoara si Venedic. ... citeste toata stirea