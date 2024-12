Traderul american Cargill, cel mai mare exportator mondial de grau, prezent si in Timis, taie mii de locuri de munca

Traderul american de produse agricole Cargill, cel mai mare exportator mondial de grau, va taia 8.000 locuri de munca, reprezentand 5% dintre angajati, argumentand prin scaderea veniturilor anuale pe fondul preturilor scazute la recolte. Majoritatea concedierilor la Cargill vor fi chiar anul acesta, conform Reuters.Compania, cu sediul in Minnesota (SUA), are peste 160.000 de angajati. In anul fiscal incheiat pe 31 mai 2024, Cargill a inregistrat venituri de 160 miliarde de dolari, comparativ ... citește toată știrea