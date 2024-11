Traditii multiculturale din Banat promovate la Timisoara de studentii USV

Cea de-a doua editie a manifestarii culinare "Traditii multiculturale banatene in spatiul european" a adus in prim-plan mostenirea culturala a Banatului, la Timisoara.Astfel, Facultatea de Inginerie Alimentara din cadrul Universitatii de Stiintele Vietii a gazduit in data de 14.11.2024, cea de-a doua editie a acestui eveniment dedicat promovarii patrimoniului cultural si gastronomic din regiunea Banatului, cu accent pe diversitatea etnica si integrarea valorilor locale in context european. ... citește toată știrea